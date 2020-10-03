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Boğazda sürüklenen yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen "Varnava" isimli yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, "Varnava" isimli kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi dümeninde yaşanan arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti römorkörleri sayesinde kurtarıldı. "Varnava" isimli gemi kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere'ye demirledi.

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