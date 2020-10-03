Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: Salgınla mücadelemiz devam edecek

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, koronavirüsle mücadelede sık sık denetimler yapıldığını ifade ederken “Toplum sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelemiz aralıksız devam Edecek” dedi.

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Sultanbeyli’de İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.



Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 26 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 474 iş yeri denetiminde 4 işletmeye uyarı, 3 işletmeye para cezası; 549 izolasyon denetiminde ise kurallara uymayan 2 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

''13 kişiye 41 bin 340 Türk lirası para cezası uygulanarak adli işlem başlattık''

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sultanbeyli’de Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 2 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında ekiplerimiz 29.183 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2.668 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 851 bin 526 Türk Lirası para cezası uygulandı. Bunun yanında izolasyon kurallarını ihlal eden 13 kişiye 41 bin 340 Türk lirası para cezası uygulanarak adli işlem başlattık.”

''Vatandaşlarımızın sağlığını hiç kimsenin tehlikeye atma hakkı yok''

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, koronavirüsle mücadele kapsamında Devletimizin aldığı tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemi uygulamaktan çekinmediklerini belirterek “Sultanbeyli’de Toplum sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecek. İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz titiz bir çalışma yürüterek ilçemizdeki iş yerlerini ve izolasyon altındaki kişileri düzenli olarak denetliyor. Bu denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler anında yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiç kimsenin tehlikeye atma hakkı yok. Tüm vatandaşlarımızdan ricam Devletimizin aldığı tedbirlere sıkı sıkıya uymalarıdır.” ifadelerini kullandı.