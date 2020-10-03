Türkiye'nin ülke puanı yerlere çakıldı Şampiyonlar Ligi tehlikede

Takımlarımız Avrupa'da havlu attı. Bu sene toplanan puanlarda Faroe Adaları’nın bile gerisinde kaldık. Transferlere servet yatırdık. Ama hiçbir sonuç alamadık. Borç batağına battık.

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Türk kulüpleri bir taraftan mali diğer taraftan da Avrupa kupalarındaki saha sonuçları açısından hızla büyük bir bataklığa saplanmış durumda. Beşiktaş’ın Rio Ave’ye, Alanyaspor’un da Rosenborg’a elenmesinin ardından gözler Rangers-Galatasaray maçına çevrilmişti. Ülke puanı açısından kritik önem arz eden maçta İskoç ekibine 2-1 yenilen temsilcimiz, Avrupa’ya veda eden 3. Türk takımı oldu.

Türkiye 30 ülkeden daha az puan aldı

Ülke puanı sıralamasında geriye giden Türkiye, 2020-2021 sezonunda aldığı puanlarda nal topladı. Şu ana kadar Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor ile sahalarda yer alan ve üç takımın da elenmesiyle 1.900 puan toplayabilen Türkiye 30 ülkeden daha az puan aldı.

Macaristan, İskoçya tırmanışta

Avrupa'nın en yüksek ilk 10 futbol ekonomisinden birine sahip olan Türkiye'nin aksine mütevazı bütçelerle ligini oluşturan Macaristan, İskoçya gibi ülkeler 2020-2021 sezonunun şu ana kadar en fazla puan toplayan ülkeler oldu.

Faroe Adaları'nın bile gerisinde kaldı

Ekiplerimizin topladığı 1.900 puanın 0.800'i ise Medipol Başakşehir'in gruplara kalması nedeniyle gelen bonus oldu. Şu ana kadar hanemize yazılan puanın %42'si hediye olarak gelirken, takımlarımız ancak 1.100 puanı sahada kazanabildi. Başakşehir 4.000, Galatasaray 3.500, Beşiktaş 1.500, Alanyaspor ise 0.500 puan alırken, tüm takımların kazandığı toplam puanın 5'e bölünmesiyle ülke puanımız ortaya çıkmakta. Topladığımız puan ise Faroe Adaları'nın bile gerisinde kaldı.

Ön elemeye kalacağız

Başakşehir ve Sivasspor'un Ukrayna ve İskoç takımlarından geride kalması durumunda Türkiye 2020-21 sezonunu 13. bitirecek. İlk 11 sıradaki ülkeler lig şampiyonunu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt gönderebiliyor. Bu durumda 2021-22 sezonunu şampiyon bitiren kulüp artık ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Kulüpler borç batağında

Dört büyükler borç batağında yüzüyor. Borcu 3 milyar lirayı aşan kulüplerimiz var. Yıllardır yıldız isimleri alıyorlar ama Edirne'nin ötesinde ise çuvallıyorlar.