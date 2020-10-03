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Diego Perotti Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, 14.55'te İstanbul'da olacak.

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Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan Diego Perotti transferini bitiriyor. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, 14.55'te İstanbul'da olacak.

İtalyan basını ise, deneyimli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğunu iddia etti. 32 yaşındaki Perotti bu sezon Roma'da hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Emiliano Buendia gelmek istiyor
Emiliano Buendia, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Norwich oyuncusunu direkt satmak veya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık vermek istiyor. Görüşmeler sürüyor. Buendia gelirse 10 numara oynayacak.

Fenerbahçe'den uçak emojisi
Öte yandan Fenerbahçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla transfer sinyali verdi. Sarı-lacivertli ekibin Twitter hesabından paylaşılan gönderide uçak emojisi yer aldı. Fenerbahçe daha önce açıkladığı transferlerden önce de benzer gönderiler paylaşmıştı.

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