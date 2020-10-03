BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  SPOR
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Başakşehir'in fikstürü belirlendi.

Abone ol

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile mücadele edecek Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Leipzig ile deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler son karşılaşmasına ise 8 Aralık Salı günü Paris Saint-Germain deplasmanında çıkacak.

İlk iki sırayı alacak takımların Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grupta Başakşehir'in maç programı şöyle:

20 Ekim Salı: Leipzig-Başakşehir (TSİ 22.00)

28 Ekim Çarşamba: Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)

4 Kasım Çarşamba: Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)

24 Kasım Salı: Manchester United-Başakşehir (TSİ 23.00)

2 Aralık Çarşamba: Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)

8 Aralık Salı: PSG-Başakşehir (TSİ 23.00)

SON DAKİKA HABERLERİ
Balerin Ceren Özdemir’in ailesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!
Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda ilk sefer tarihi belli oldu
Sisteme kayıtlı raporu olmayan 95 bin kişiye engelli aylığı ödenmiş! Sayıştay denetim raporu
Hıncal Uluç Fatih Terim'i bombaladı: Alaçatı'ya git köşene çekil
Koronavirüse yakalanan Trump için tehlike ne kadar büyük?
Kanuni sondaj gemisi 2021'de Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğal gaz arayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Zeki Ergezen kimdir neden öldü Zeki Ergezen hayatı
Kütahya'da nefes kesen kovalamayı polis kazandı
Diego Perotti Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Taha Baran Özbek yaşı kaç aslen nereli Taha Baran Özbek kimdir?
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: Salgınla mücadelemiz devam edecek
Kırmızı Oda Necdet kimdir gerçek adı Necdet ne yaptı?
Yorumlar