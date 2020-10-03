Zeki Ergezen kimdir neden öldü Zeki Ergezen hayatı

AK Parti'nin kurucu isimlerinden biri olan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Zeki Ergezen kimdir, Zeki Ergezen evli mi eşi ve çocukları kim soruları merak edildi.

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AK Parti'nin önemli isimlerinden biri olan Zeki Ergezen Ankara'da 71 yaşında vefat etti. Zeki Ergezen'in ölüm haberi ailesini ve sevenlerini üzdü. Kansere bağlı çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Zeki Ergezen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Zeki Ergezen kimdir, evli mi? İşte Zeki Ergezen'in hayatı...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.