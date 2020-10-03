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Kütahya'da nefes kesen kovalamayı polis kazandı

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da silahlı ve bıçaklı kişilerin şehrin ortasında tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri, nefes kesen kovalamacanın ardından zanlıları kıskıvrak yakaladı.

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Kütahya Mecidiye Mahallesi ara sokaklarında bir grubun silah ve bıçaklarla kavga ettikleri ihbarını alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Elinde silah ve bıçak bulunan zanlılar, polis ekiplerini görünce Mecidiye Mahallesi'ndeki Abdurrahman Paşa Okulu bölgesine doğru kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet devriye ekiplerince alan ablukaya alındı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ellerinde silah ve bıçakla kaçan zanlıları yakalamak için çevredeki ev ve iş yerlerini didik didik aradı. Üzerinde bıçak çıkan A.K. isimli zanlı, saklandığı bir iş yerinde yakalandı. Nefes kesen kovalamaca sonrası diğer iki zanlı da Ali Paşa Camisi avlusunda diğer polis ekiplerince yakalandı.

Olayın şüphelisi 3 kişi, yaşları 18'den küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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