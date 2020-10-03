Milan Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Milan, transfer rotasını yeniden milli oyuncu Ozan Kabak'a yöneltti.

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Milano temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması ve Lucas Paqueta'yı Lyon'a satmasının ardından yaklaşık 35 milyon gelir sağladı.

Milan'da yöneticilik koltuğunda oturan Paolo Maldini, teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği doğrultusunda stoper mevkisine oyuncu almayı hedefliyor.

Milan'ın hedef listesinin ilk sırasında Schalke 04 ve A Milli Takım'ın merkez defans oyuncusu Ozan Kabak bulunuyor.

La Gazetta Dello Sport'a göre, Ozan Kabak bonservis ve maaş maliyeti açısından en uygun aday olarak görülüyor.