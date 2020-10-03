BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  SPOR
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Milan Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Milan, transfer rotasını yeniden milli oyuncu Ozan Kabak'a yöneltti.

Abone ol

Milano temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması ve Lucas Paqueta'yı Lyon'a satmasının ardından yaklaşık 35 milyon gelir sağladı.

Milan'da yöneticilik koltuğunda oturan Paolo Maldini, teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği doğrultusunda stoper mevkisine oyuncu almayı hedefliyor.

Milan'ın hedef listesinin ilk sırasında Schalke 04 ve A Milli Takım'ın merkez defans oyuncusu Ozan Kabak bulunuyor.

La Gazetta Dello Sport'a göre, Ozan Kabak bonservis ve maaş maliyeti açısından en uygun aday olarak görülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya Akyazı eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu
Balerin Ceren Özdemir’in ailesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!
Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda ilk sefer tarihi belli oldu
Sisteme kayıtlı raporu olmayan 95 bin kişiye engelli aylığı ödenmiş! Sayıştay denetim raporu
Hıncal Uluç Fatih Terim'i bombaladı: Alaçatı'ya git köşene çekil
Koronavirüse yakalanan Trump için tehlike ne kadar büyük?
ÖNCEKİ HABERLER
TCG Barbaros fırkateyni ABD destroyeriyle Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı
Okullar ne zaman açılacak 2020 pazartesi başlıyor yeni haber
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı vefat etti
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Zeki Ergezen kimdir neden öldü Zeki Ergezen hayatı
Evden paketleme işi İŞKUR 2020 başvuru formu doldurma
Yorumlar