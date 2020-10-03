İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başında açılacak!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin 2022'nin ilk çeyreğinde açılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnşaat çalışmaları devam eden İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin konuşan Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İhracatta eylül rekorunu kırdık"

İhracat rakamlarına da değinen Prof. Dr. Göksel Aşan, şunları kaydetti: İhracatta eylül rekorunu kırdık. İhracat bizim en önemli kalemimiz. Yeni ürünler ihraç etmeye başladık. İhracatta yerlilik oranı en yüksek olan ülkelerdeniz.