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Fenerbahçe Diego Perotti'yi duyurdu

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile görüşmelere başladığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Perotti, Roma'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 14.30'da geldi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Perotti, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sağlık kontrolünden geçecek olan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu daha sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

"Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır''
Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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