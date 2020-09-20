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AÖL kayıtları ne zaman bitecek 2020 AÖL sınav tarihleri takvimi

2020-2021 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan açık öğretim lisesi öğrencileri, 1. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. İşte, açık lise sınav tarihleri...

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Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, 2020-2021 eğitim yılı 1. dönem AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği merak ediyor. AÖL'de 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık liste öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Kayıtlar ne zaman bitecek: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Ders seçimi ne zaman bitecek: 
Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.

Sınavlar ne zaman: 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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