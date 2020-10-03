Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra’da düzenlenen müzayededen satın alınarak Türkiye'ye getirilen Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı.

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Saraçhane'deki İBB Başkanlık Sarayında düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte izleyecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi.

İstanbul'un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. O kenti alan, yöneten bir kişiyi bir İtalyan ressam -Bellini diyorlar- tuvale aktardı. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul'a ve dünyaya yakışan bir tablodur." şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Fatih Sultan Mehmet'in kendi portresinin yapılmasını sanatsal ve tarihsel bir perspektifle değerli bulan bir hükümdar olduğunu belirterek, eserin ait olduğu topraklara dönebilmiş olmasının büyük mutluluk ve gurur verdiğini ifade etti.

Örnek bir dünya başkenti yaptı

Fatih Sultan Mehmet'in bu toprakların yetiştirdiği en özel isimlerin başında geldiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Fatih Sultan Mehmet aklı, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul'u bizim ve tüm insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdi. Birbirleriyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz düşmanlar gibi görülüp, gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul'u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı örnek bir dünya başkenti yaptı."

Özel depolama alanı oluşturuldu

540 yıllık eserin ortam koşullardan etkilenmemesi ve güvenliğinin sağlanması için belediye binası içerisinde özel depolama alanı oluşturduklarına dikkati çeken İmamoğlu, gerekli iklimlendirme ve güvenlik koşullarının sağlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan sergi odasına girdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kılıçdaroğlu ve heyete, tablo hakkında bilgi verdi.

Saraçhane'deki Başkanlık Sarayında daha önce balo salonu olarak kullanılan alan, tablonun satın alınmasıyla yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrildi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergilenecek

Hazırlanan belgesellerle tablonun 540 yıllık serüveninin incelendiğini kaydeden İmamoğlu, tabloyla birlikte hazırladıkları 3 sürprize de konuşmasında yer verdi:

İmamoğlu tablonun yanı sıra 3 sürprizi açıkladı

“Sergi düzeninde 3 ayrı sikke de sergilenecek bugün. Tablodaki diğer ismin büyük ihtimalle Cem Sultan olduğu tahmin ediliyor; bu şekilde uzmanların ifadesi var. Bir tanesi; Cem Sultan’ın 22 günlük kısa taht sürecinde bastırttığı sikke. Diğeri; Osmanlı ‘Sahh’ damgalı Venedik sikkesi. Çok kıymetli; çünkü Venedik’in o dönemde yoğun bir ticari ilişkisi var İstanbul’la. Özellikle Galata bölgesiyle. Ve son olarak da; Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da 1476 yılında darp ettirdiği ilk altın para. Dolayısıyla bu üçlemeyle, kıymetli bir birlikteliği sizlerle paylaşmış olacağız. Tüm bu tarihi eserler iki ay boyunca bu salonda ziyaret edilebilecek ve bu süreçte temayla ilişkin çeşitli etkinlikler de organize edeceğiz. İnanıyorum ki, İstanbullular, tüm yurttaşlarımız, bu eşsiz eseri görmek için buraya akın edecekler.”

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin, 6 Ekim'de halkın ziyaretine açılacağı ve 6 Aralık'a kadar belediye binasında sergileneceği belirtildi.