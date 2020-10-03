Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8 Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız.'' dedi.

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Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler sayesinde, 2020’nin 9 ayında, kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü. Bu yılın Eylül ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise düşüş yüzde 42 oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Sağlık Bakanlıklıları ortaklaşa “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ” planı hazırlamış, bu plan çerçevesinde İçişleri Bakanlığı 1 Ocak’ta 81 il valiliğine genelge gönderilmişti.

Büro amirliği sayısı 1.005'e çıkartıldı

Genelge kapsamında İçişleri Bakanlığınca, polis sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği”, ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Büro amirliği sayısı 81’den 1.005'e çıkartıldı.

112 bin 478 kolluk personeline eğitim verildi

1 Kasım 2019 ile 1 Ekim 2020 tarihleri arasında Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 112 bin 478 kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere Covid- 19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildi. Yıl sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, daha önceleri polis merkezlerindeki görevli personel tarafından yürütülürken, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle yeni kurulan birimlerde konusunda eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlanıldı. 6284 sayılı Kanun kapsamına giren ancak yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilen tehdit, hakaret vb. olaylara ilişkin müracaatlar, yeni kurulan birimlerde titizlikle ele alınmaya başlandı.

Koruyucu tedbir kararı yüzde 48, önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı

Eğitimli kolluk personelince doldurulan “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu” doğrultusunda risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabiliyor. Bu sayede bu yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararı yüzde 48, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı.

Kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hizmete girdi. Uygulamayı bugüne kadar 536 bin 291 kişi indirdi. 42 bin 802 kadın, acil durumlarda ihbarda bulundu. Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara da kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, anında müdahale edildi.

Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü

Alınan tedbirlerin sayesinde, 2020 yılının dokuz ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde, kadın cinayetlerinde yüzde 29’luk bir düşüş sağlandı. Bu yılın Eylül ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde ise azalış yüzde 42 oldu. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2018 verilerine göre, 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında küresel ortalama 13; Avrupa kıtası ortalaması 7; Türkiye ortalaması ise 3.8’dir.

81 ilde yaygınlaştırılacak

Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü” kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu bulunan “elektronik izleme merkezindeki sistemden” istifade edilerek “Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Aydın, Eskişehir, Denizli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya ve Trabzon” olmak üzere 15 ilde polis jandarma sorumluluk bölgesinde elektronik kelepçe uygulaması hayata geçirilmişti. Elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 sayılı Kanun kapsamında Aile Mahkemeleri hâkimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor. İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesi sağlanıyor.

182 vakada elektronik kelepçe kullanıldı

Uygulama kapsamında şuana kadar 182 vakada elektronik kelepçe kullanıldı. Halen 57 vaka Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan “elektronik izleme merkezinde” aktif olarak takip ediliyor. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kurulacak yeni izleme merkezi ile uygulama, ülke geneline yayılacak