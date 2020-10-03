Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı! Neler yaşadığını anlattı
Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Selçuk Balcı koronavirüse yakalandığını duyurdu. Balcı, hastalık sürecinde neler yaşadığını aktardı.
Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan Selçuk Balcı, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını hayranlarıyla paylaştı. Sağlık durumu ile ilgili olarak hafif halsizliğinin olduğunu ve tat ve koku almama dışında bir şikayetinin olmadığını açıkladı.
111
Doktoru tarafından telefonla fazla konuşup da kendisini yormaması yönünde tavsiye aldığını belirten Balcı, geçmiş olsun mesajlarının yazılı olarak kendisine ileten herkese teşekkür etti.
211
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Balcı’nın paylaşımını alıntılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
311
Peki, Selçuk Balcı kimdir?
4 Temmuz 1988 doğumlu olan Selçuk Balcı Çayeli, Rize'de doğdu.
411