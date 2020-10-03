Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı! Neler yaşadığını anlattı

Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan Selçuk Balcı, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını hayranlarıyla paylaştı. Sağlık durumu ile ilgili olarak hafif halsizliğinin olduğunu ve tat ve koku almama dışında bir şikayetinin olmadığını açıkladı.