BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  YEREL

Eşini öldüresiye dövüp polise direnen koca tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde H.O. adlı kadın, 2 çocuğunun babası R.O. tarafından evde öldüresiye dövüldü. Komşuların çağırdığı polis, kapıyı açmayan R.O.'yu, kadının yardım çığlıkları üzerine balkondan eve girerek gözaltına aldı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirlenen R.O., tutuklandı.

Abone ol

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, polisi arayıp, R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi H.O.'yu yine dövdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hareket etti.

H.O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine ekipler savcılık izniyle balkondan eve girdi. Polisler R.O.'yu yakalayıp gözaltına alırken, H.O.'yu ise eli yüzü kanlar içinde buldu. Çağırılan ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.O. tedaviye alındı. Uzun süre bağırıp çağıran ve küfredip, tehditler savuran R.O. polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

O anlar kameraya yansıdı
H.O.'nun kanlar içinde sağlık ekiplerini beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

R.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce eşini birçok kez dövdüğü ve hakkında 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen R.O., çıkarıldığı mahkemece aynı suçlar kapsamında tutuklandı. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen R.O.'nun eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine yeniden eve geldiği öğrenildi.

Bu arada H.O., hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine götürüldü. Çiftin 2 çocuğu ise korumaya alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
THY hisseleri satılıyor mu Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama
DSÖ, Türkiye'nin salgınla mücadelesini övdü sonra da uyardı: Verileri düzgün raporlayın
Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber! Ocak ayında 286 lira artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Biz gider bunu kendimiz yaparız
Trump'ın danışmanı açıkladı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu: MHK sorunu kökten çözülmeli
HES kodu alma e-devlet üzerinden nasıl yapılır?
ABD’den kur soruşturması! Avantaj sağlayıp sağlamadığını tespit edecek
Yeni Malatyaspor Antalyaspor'u tek golle geçti
Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Kırmızı Oda kitap özeti Kırmızı Oda konusu nedir?
Yorumlar