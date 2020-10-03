Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Siirt'te! "10 milyar liralık yatırım yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gitti. İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, "son 18 yılda Siirt'imize 10 milyar liralık yatırım yaptık" diye konuştu.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Siirt’te devam eden çevre ve şehircilik yatırımlarıyla ile yeni projeleri istişare etmek üzere Siirt İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Son 18 yılda Siirt'imize 10 milyar liralık yatırım yaptık. Devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık. 490 riskli binanın da 460'ının yıkımını gerçekleştirdik.

Ulu Cami etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz.