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Karabağ’da karşı tarafın yeni müstahkem mevkilerini ele geçirdik! Azerbaycan açıkladı

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da Ermeni güçlerin yeni müstahkem mevkilerini ele geçirdiklerini açıkladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan ordusunun birlikleri belirlenen noktalara ilerleyerek karşı tarafın yeni müstahkem mevkilerini ele geçirdiler, bölgeyi düşman güçlerinden temizlediler” denildi.

Ancak açıklamada, Azerbaycan güçlerinin Karabağ’ın hangi bölgelerine ilerledikleri belirtilmedi. Bunun yanında, çatışmalar esnasında karşı tarafın askerler ve silah bakımından kayıp verdiği kaydedildi.

Son durum nasıl?

Azerbaycan geçen cumartesi gününden beri süren çatışmalarda karşı tarafın 230 tankının, 250 topçu sisteminin, 38 hava savunma sisteminin, 10 komuta noktasının, yedi mühimmat deposunun, 130 zırhlı aracının ve bir S-300 sisteminin yok edildiğini söylüyor.

Cumartesi günü başlayan çatışmalarda her iki taraf da ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu öne sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle hem Ermenistan hem de Azerbaycan’ın kayıp verdiği biliniyor.

İki ülkenin on yıllardır üstünde anlaşamadığı Karabağ, hukuken Azerbaycan topraklarının parçası, fiilen ise Ermeni güçlerin denetiminde.

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