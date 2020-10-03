Kale Çelik Kasa ailesi genişliyor

Kale Çelik Kasa ailesine katılan yeni ev ve ofis tipi kasalarla, ev ve iş yerinizdeki değerli varlıklarınızı koruma altına almak çok kolay. Kötü niyetli girişimlere karşı gösterdiği dirençle ünlü Kale Çelik Kasa’ları keşfetmek ve size en uygun kasayı seçmek için Kale’nin Pazar hariç her gün açık olan Vadistanbul Konsept Mağazasını ziyaret etmeniz yeterli.

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Sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle değerli varlıklarınızı koruma altına alan Kale Çelik Kasa, ürün gamını piyasaya sunduğu yeni modellerle genişletiyor.

Yeni Kale KK 850 ev ve ofis tipi para kasaları geniş kullanım alanı sunuyor

Yeni Kale KK 850 model ev ve ofis tip para kasası, 85 cm yüksekliği, 50 cm derinliği ve genişliği ile fonksiyonel bir kullanım alanı sunuyor. Kadife kaplı iç yüzeyiyle elegan bir duruşa sahip olan kasalar, geniş iç hacmi ve rafları sayesinde istediğiniz her türlü değerli eşyanızı ya da laptop, kamera gibi teknolojik aletlerinizi güvenle saklama imkanı sağlıyor. Dolgu malzemesi ve beton ile ciddi oranda ağırlaştırılan ve 350 kilogram ağırlığa sahip olan Kale KK 850 model ev ve ofis tip para kasaları, hırsızların taşıyarak götürmesine karşı ekstra önlem almanızı sağlıyor. Anahtarlı ve elektronik olarak iki farklı kilitleme alternatifine sahip kasalara, talebe bağlı olarak parmak izi okuyuculu dijital kilit de takılabiliyor.

Yeni KK 600 Çift Kombinasyon Kilitli ev ve ofis tipi kasalar kompakt ölçüleriyle dar alanlar için uygun

Yeni KK 600 Çift Kombinasyon Kilitli ev ve ofis tipi para kasaları ise 60 cm yüksekliği, 50 cm genişliği ve 47,7 cm derinliği ile kompakt bir görünüm sunuyor. Bu sayede dar kullanım alanları için de uygun olan yeni kasalar, ofisinizde değerli varlıklarınızı koruma altına almanızı sağlıyor. Elektronik ve anahtarlı olmak üzere iki farklı kilitleme seçeneğiyle üretilen kasalar, dışarıdan müdahale edilemeyen gizli menteşeleri sayesinde üstün güvenlik sağlıyor. Yeni KK 600 Çift Kombinasyon Kilitli ev ve ofis tipi para kasalarına talep doğrultusunda tamamen dijital kilit uygulaması da yapılabiliyor.

Kale Çelik Kasa’lar beton ile ağırlaştırılıyor

Çelik, dayanıklılığı ve uzun süre kullanıma uygun olması sebebiyle kasaların daha da güvenli olmasını sağlıyor. TSE tarafından hırsızlığa karşı direnci test edilerek onaylanan Kale Çelik Kasa’lar; oksijen kaynağı, elektrikli testere, matkap gibi malzemelere karşı uzun süre direnç gösteriyor. Ayrıca gövdesi ve kapağı güçlendirilmiş beton ile kuvvetlendirilerek, ciddi oranda ağırlaştırılıyor. Özel talep olan durumlarda zemine veya duvara montajlama hizmeti ile ekstra güvenlik sağlanabiliyor. Kale Çelik Kasa’nın kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik, ticari kasa modelleri, ankastre kasa modelleri, zırhlı kasa modelleri, yangına dayanıklı kasa modelleri gibi birçok farklı ürün seçenekleri bulunuyor. Farklı renk seçenekleriyle öne çıkan ev tipi kasalar ise küçük ve hafif olması nedeniyle ev, otel ve ofis kullanımlarında tercih ediliyor. Kale Çelik Kasa’lar iki yıl garanti güvencesiyle sunuluyor.