Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha! ABD Başkanı Donald Trump...
Bulgar kahin Baba Vanga'nın destekçileri, tarihin en büyük kahinin ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bildiğini ifade etmişti. Baba Vanga, ölmeden önce Trump hakkında tüyler ürpertici bir iddia daha ortaya atmış.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişimi düzenleneceği ve 2019 yılında da Avrupa'da ekonomik çöküş yaşanacağı kehanetleri çok konuşulan Baba Vanga, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki yeni kehanetiyle yeniden gündeme geldi.
Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler bir zaman sonra gerçekleşen Baba Vanga'nın destekçileri kadının ölümünün son anına kadar kehanette bulunduğu iddia ederek, Ocak ayında 2020 yılıyla ilgili bulundukları kehanette, ABD Başkanı Trump'ın gizemli bir hastalıktan etkileneceği ve işitme kaybı yaşayacağını öne sürmüştü. Trump ise geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte koronavirüse yakalanmıştı.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümü kehanetleri de doğru çıkan Baba Vanga'nın son kehanetine göre Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek.
Beyninde tümör oluşacak: Vanga'nın destekçileri, ABD Başkanının 2020'de gizemli bir hastalığa yakalanacağını, buna bağlı olarak sağır kalacağını ve beyin tümörü oluşacağını öne sürdü.