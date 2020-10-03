Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha! ABD Başkanı Donald Trump...

Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler bir zaman sonra gerçekleşen Baba Vanga'nın destekçileri kadının ölümünün son anına kadar kehanette bulunduğu iddia ederek, Ocak ayında 2020 yılıyla ilgili bulundukları kehanette, ABD Başkanı Trump'ın gizemli bir hastalıktan etkileneceği ve işitme kaybı yaşayacağını öne sürmüştü. Trump ise geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte koronavirüse yakalanmıştı.