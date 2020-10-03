Medipol Başakşehir ile Göztepe 0-0'lık skorla berabere kaldı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Göztepe karşılaşması 0-0'lık skorla gol sesi çıkmayan diğer mücadele oldu. Son şampiyon bu sezon ilk kez puanla tanışırken Göztepe 6 puana yükseldi.

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Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında Medipol Başakşehir, İzmir ekibi Göztepe’yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetti. Bu sezon henüz puanla tanışamayan son şampiyon Başakşehir ile Göztepe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken ilk yarıda tek kart 38’inci dakikada Göztepe’den Zlatko Tripic’e çıktı.

İkinci yarıda Göztepe, Mossoro’nun yerine yeni transfer Guilherme’yi oyuna dahil ederken ikinci yarıda da son yarım saatlik dillime golsüz beraberlikle girildi. Karşılaşmanın geriye kalan süresinde de meşin yuvarlak ağlarla buluşmayınca mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle Başakşehir, bu sezon ilk kez puanla tanışırken Göztepe puanını 6'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)