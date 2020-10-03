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Hatay'da hastaneye gitmek istemeyip eşi ve çocuklarını rehin aldı

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da Ayhan H. (35), zor anlat yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini evden çıkartmayıp rehin aldı. Özel harekat polisi itfaiye merdiveniyle içeri girerek duruma müdahale etti.

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Antakya'ya bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H.'yi ailesi hastaneye götürmek istedi. Buna karşı çıkan Ayhan H., eşi ve çocuklarının evden çıkmasına izin vermedi. Ayhan H.'nin ailesini rehin aldığını fark eden yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Ayhan H.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. Ayhan H. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. 

Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen Ayhan H.'nin yaralanarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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