Bomba iddia! Prens Harry ile sırlarını Meghan Markle bakın nasıl sızdırmış

Bu gelişmenin ardından kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitapta yer alan özel bilgilerle ilgili iddialar bir kez daha gündeme geldi. Bunun nedeni ise ALN'nin Markle’ın kendi hayatının anlatıldığı başka bir kitabın yazarlarıyla davaya neden olan aynı bilgiler üzerinde iş birliği yaptığı iddiası oldu.