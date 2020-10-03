Bomba iddia! Prens Harry ile sırlarını Meghan Markle bakın nasıl sızdırmış
Prens Harry ve Meghan Markle, özel hayatlarının ihlal edildiği iddiasıyla açtıkları davanın ön duruşmasını kaybettikten sonra şimdi de haklarında yazılan Finding Freedom kitabıyla gündemdeler.
Meghan Markle’ın geçen sene kendisine ait özel bir mektubun yayınlanması ile İngiliz basınına gizlilik ihlali gerekçesiyle açtığı davanın ön soruşturmasında yayıncı lehine karar alındı.
Bu gelişmenin ardından kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitapta yer alan özel bilgilerle ilgili iddialar bir kez daha gündeme geldi. Bunun nedeni ise ALN'nin Markle’ın kendi hayatının anlatıldığı başka bir kitabın yazarlarıyla davaya neden olan aynı bilgiler üzerinde iş birliği yaptığı iddiası oldu.
Her ne kadar Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları; çiftin kitabın yazarları Omid Scobie and Carolyn Durand ile birebir ietişim kurmadıklarını savunsa da bu konuda bunun tam tersi iddialar ortaya atılıyor.
Hatta tüm bu iddialar basında madde madde sıralanıp tartışmaya açılıyor.