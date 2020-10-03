BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  YEREL
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Kız arkadaşını kimlik bilgileriyle kredi çekerek dolandırdı

ZONGULDAK'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle banka kredisi çekerek dolandırdığı öne sürülen M.E. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Abone ol

Kentte yaşayan E.K., erkek arkadaşı M.E.'nin kimlik bilgilerini kullanarak, 87 bin TL tutarında banka kredisi çekerek, kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, M.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. M.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten 'fakirler cennette olacaklar biz onları kıskanacağız' tweetine sert tepki yalan ve iftira
THY hisseleri satılıyor mu Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama
DSÖ, Türkiye'nin salgınla mücadelesini övdü sonra da uyardı: Verileri düzgün raporlayın
Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber! Ocak ayında 286 lira artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Biz gider bunu kendimiz yaparız
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'den aranıyordu, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Kale Çelik Kasa ailesi genişliyor
Karabağ’da karşı tarafın yeni müstahkem mevkilerini ele geçirdik! Azerbaycan açıkladı
Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
Anne Kart başvurusu yapma 2020 İBB kaç para?
Yorumlar