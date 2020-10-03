BŞB Erzurumspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasından 1 puan çıktı

Süper Lig'de BŞB Erzurumspor- Çaykur Rizespor karşılaşmasından gol sesi çıkmadı. Mücadele 0-0'lık beraberlikle biterken Erzurumspor puanını 7'ye Rizespor ise 2 puana çıkarttı.

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Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında BŞB Erzurumspor, Sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadelenin orta hakemi Ümit Öztürk, saat 16.00’da maçı başlatan düdüğü çaldı. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakemin cebinden kart çıkmazken meşin yuvarlak iki takım arasında gitti geldi.

Mücadelenin ikinci yarısında da son yarım saatlik dilime golsüz beraberlikle girildi. Rizespor’da Loic Remy, 51’inci dakikada sarı kart gören isim oldu. Doğan Erdoğan’ın yerine Donsah’ı oyuna alan Rizespor’dan 60’ıncı dakikada 2 değişiklik birden geldi. Michalak’ın yerine Samudio oyuna girerken Yasin Pehlivan yerini Abdullah Durak’a bıraktı. Mücadele iki takımda topu ağlarla buluşturamayınca karşılaşma 0-0'lık beraberlikle son buldu.

Böylelikle Erzurumspor puanını 7'ye çıkarırken Çaykur Rizespor 2 puana yükseldi. Süper Lig'in 5. haftasında BB Erzurumspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise Ankaragücü ile karşılaşacak.

Maçın ikinci yarısında önemli anlar:

53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Emrah Başsan'ın çektiği sert şutta top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

56. dakikada konuk ekip oyuncusu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ev sahibi ekip savunması topu uzaklaştırdı. Ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'ın şutunda top direğin dibinden auta gitti.

61. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Farnolle kontrol etti.

70. dakikada bir anda ceza sahasında topu göğsüyle önüne indiren Remy'nin vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan attığı pasla topla buluşan Sissoko'nun şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının dışında Novikovas'ın bıraktığı topa bir anda vuran Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada Sissoko ve Emrah Başsan paslaşmasıyla sağ çaprazda önünde kalan topa sert vuran Novikovas'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarının oynandığı anda stadın elektrikleri kesildi. Hakem Ümit Öztürk, maçı bir süre durdurmasının ardından maçı devam ettirme kararı verdi.

Sarı Kartlar: Dk. 79 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 51 Remy, Dk. 79 Boldrin, Dk. 89 Donsah (Çaykur Rizespor)