Vücut uzuvları etrafa saçıldı Kırıkkale'de lüks aracın çarptığı yaya 200 metre sürüklendi
KIRIKKALE'de kan donduran kaza vuku buldu. Otoyolda lüks aracın çarptığı 51 yaşındaki adamın vücut uzuvları etrafa saçıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ile polis otoyolda talihsiz adamın ceset parçalarını aradı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 60 TZ 666 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Murat İşler'e (51) çarptı. Çarpma sonrası ortaya dehşete düşürecek acı manzara çıktı.
200 metre sürüklenen yaya feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, cesette parçalara ayrıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.A. (26) ve kardeşi B.A. (28) ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Cesedin bazı parçaları da su kanalına savruldu
Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda etrafa saçılan ceset parçalarını aradı. Cesedin bazı parçalarının ise su kanalına savrulduğu görüldü.