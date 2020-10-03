Burdur'da yaşlı kadın evinde oturur vaziyette ölü bulundu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan halka seslenişte itiraf: Çok fazla zaiyatımız var

Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Semedo ile anlaştık

Diyanet'ten 'fakirler cennette olacaklar biz onları kıskanacağız' tweetine sert tepki yalan ve iftira