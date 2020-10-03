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Hatay'da kahreden ölüm: Köpekten kaçan bisikletli ölüme yakalandı

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da yaşanan ölüm, kahretti. 44 yaşındaki talihsiz adam, bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp başını refüje çarptı. Ahmet Doğan, oracıkta can verdi.

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Olay, akşam saatlerinde Arsuz-İskenderun yolunda meydana geldi. Bisikleti ile yolda giden Ahmet Doğan, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkup kaçmaya çalışan Doğan bu sırada bisikletinin kontrolünü yitirerek düşüp, başını refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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