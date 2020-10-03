Antalya'da herkes anten tamir ediyor sandı ölüsü bulundu 'gelmezsen atlıyorum'

"Bir elinde telefon vardı, diğer eliyle de anteni tutuyordu"

Genci çatıda gören vatandaşlardan Bilal Çınaroğlu, “Bir elinde cep telefonu vardı, diğer eliyle de anteni tutuyordu. Biz de anten tamir ediyor zannettik. Telefonla konuşuyordu. Ardından anteni ve telefonu bıraktı. Kendini arkasını dönerek saldı, betona düştü. Herhalde öldü” dedi.