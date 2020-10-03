Napoli: Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla ter döken Eljif Elmas'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma uygulanan koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın pozitif çıktığı duyuruldu. Takımda yapılan diğer testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Genç futbolcu, Napoli ile bu sezon 2 resmi maç görev aldı ve 1 gol kaydetti.