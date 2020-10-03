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Okan Buruk: Transfere ihtiyacımız var

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Son şampiyon Medipol Başakşehir'in Süper Lig'e yaptığı kabus başlangıç Göztepe maçında da sürdü. Golsüz beraberlik sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Çok transfere ihtiyacımız var. Bugün iyi oynadık ama kulübeden yeterli katkıyı alamıyoruz" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4 haftalık kabusu değerlendirdi. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan başarılı çalıştırıcı, "Gol yollarında bir sıkıntı var mı?" sorusuna, "4 maçta 1 gol atamadığımıza göre var" dedi.

Okan Buruk, şunları söyledi:

"Bu maçta pek çok şekilde gol atmayı denedik. Bazı maçlar vardır gole yaklaşmazsınız ama bugün ilk dakikadan 90’a kadar gol atmaya yakındık. Şut attık, orta yaptık, korner kullandık. Ama sonuç yok. Oyuncularım çok gayretliydi bugün aslında. Performans anlamında ciddiyet anlamında çok daha iyi şeyler gördüm. Doğru yerde olmamız doğru yerde olmamız gerekiyor. Bugün en büyük sıkıntı bitiricilikti."

"TAKVİYEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Maçın hakeminini eleştiren Okan Buruk, "Hakem Özgür Yankaya'nın en büyük eksiği kendi gücünü, karakterini, duruşunu sahada gösteremedi. Bundan önceki yıllarda da sıkıntısı bu. Hakemin olduğunu sahada göstermeli. Göstermezsen rakip zaman geçirmeye oynar. Hakemlerin desteği olmadan futbol güzelleşmez. Bu konuda çok gerideyiz." dedi.

Sezona şansız başladıklarını aktaran Okan Buruk, "4 maçtır şanssızlığımız var. Bazen rakip hata yapar, bazen eline çarpar, bir şey olur. Bir şekilde bir takım gol atar ama 4 maçtır şansımız yanımızda yok. Kapanan takımları açmaya çalışıyoruz. Gol atamadık. Takviyeye çok ihtiyacımız var. Aldıklarımızı da kadroya sokmamız lazım. Devamlı sakatlıklar oluyor. Bizim en büyük gücümüz kulübe desteğiydi, bu sezon onu alamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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