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Türkiye Futbol Federasyonu: 3 hakemin koronavirüs testleri pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 3 yardımcı hakemin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Hakemlerin ismi açıklanmadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

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