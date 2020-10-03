Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanına müjde: Yerli aşı insan çalışması safhasına geldi
TÜRKİYE'de Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısı gönüllüler üzerinde deneniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak milli aşı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Yerli aşı çalışmalarının insan üzerinde uygulamalarına 10 gün içinde geçileceği aktarıldı.
Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı bilginin ardından, 'Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.
İnsan çalışması safhasına geldi: Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum." ifadelerini belirtti.
Koca, 19 transjenik hayvan üzerinde yapılan çalışmada, 10 hayvana virüs verildiğini belirterek, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu oluşturulduğunu söyledi. Kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının altını çizen Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit edilmediğini kaydetti.
İkinci aşının da çalışmaları bitti
Bakan Fahrettin Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini verdi. Koçak Farma'da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle preklinik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.