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Sakarya'da para istemeye gittiği akrabasının evinde öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da Buhran Şahin, akraba cinayetine kurban gitti. Şahin, para istemeye gittiği akrabasının evinde tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı akraba ise gözaltına alındı.

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Olay, Erenler ilçesi Ekinler Mahallesi Odalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Buhran Şahin, para istemek için akrabası olan İ.O.’nun evine gitti. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında İ.O. evinden aldığı tüfekle akrabası Buhran Şahin’i vurarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonrasında Buhran Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısı İ.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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