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İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdiğini duyurdu

Azerbaycan ordusu, Ağdere kasabasının Madagiz bölgesini kontrol altına aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

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Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan açıklamada, Ağdere kasabasının Madagiz bölgesinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu gün Azerbaycan ordusu Madagiz'e Azerbaycan bayrağını dikti. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi

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