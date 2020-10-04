Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, hava destekli operasyon neticesinde Ağrı'da 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmayı sürdürüyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı, Doğubeyazıt ilçesinin kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Bakanlığı paylaşımı şu şekilde: