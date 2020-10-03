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ABD Başkanı Trump’ın doktorundan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında basın açıklaması düzenledi. Conley, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dikkat çekti.

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Conley, “Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Walter Reed Merkezi’ne götürülmesinin ardından doktoru Sean Conley, basın toplantısı düzenledi. Conley, Trump’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyledi. Conley şöyle konuştu:

“Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim. Koronavirüs hastalığından ya da tedavilerden kaynaklanan herhangi bir komplikasyon olmaması adına yakından takip ediyoruz. Ruh hali son derece iyi. Oksijen maskesine bağlı değil ve nefes alma ya da yürüme güçlüğü çekmiyor.”

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