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Caner Erkin'in formayı yere atması taraftarı kızdırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, kan olan formasını değiştirmek için kenara gelirken formasını yere fırlatınca taraftarlar bu tepkiye çok kızdı

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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 16. dakikasında Caner Erkin ile maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu arasında tartışma yaşandı.

Caner Erkin'in alt dudağındaki kanamayı fark eden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kenara gitmesini ve tedavi olmasını söyledi. Formasına da kan bulaştığını belirten Hakem Uğurlu, Caner'in formasını da değiştirmesini talep etti.

Hakeme sinirlendi, formayı yere attı
Caner Erkin kanamanın olmadığını belirtse de hakem kenara gitmesini ısrarlı bir şekilde söyledi. Bunun üzerine sarı lacivertli futbolcu, üzerindeki formasını da çıkararak sinirli bir şekilde kenara yöneldi.

Caner Erkin, elindeki formayı sinirli bir şekilde yere atarak yeni forma istedi. Tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından tekrar sahaya döndü.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, Caner Erkin'in formayı yere atma şekline sosyal medyadan tepki gösterdi.

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