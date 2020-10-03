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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8384'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 323.014'e yükseldi. Bakan Koca paylaşımında yeni hasta sayısını azaltmak zorunda olduğumuza vurgu yaptı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1211 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1211 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 283 bin 868'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, ağır hasta sayısı 1470, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;

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