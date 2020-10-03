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Fenerbahçe - Karagümrük Süper LİG maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2 maç sonra kazanarak puanını 8'e yükseltti.

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 68. dakikalarda Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta attı. Karagümrük'ün golünü 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Fenerbahçeli Lemos rakibi Sabo'yu ceza sahası içinde düşürünce hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Bu müdahalesinin ardından ikinci sarı kartını gören Lemos takımını 10 kişi bıraktı. Erik Sabo'nun, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda ise Altay gole izin vermedi.

2 hafta aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE 2-1 KARAGÜMRÜK (MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI)

Maç sonucu: Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

88' Kaleci Altay penaltıyı kurtardı

85' Fatih Karagümrük bir penaltı daha kazandı. Lemos ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

80' Fenerbahçe'de Valencia sol kanattan ceza sahasına girmek isterken topun üzerine bastı.

78' Gol... Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük (Sabo)

68' Gol... Fenerbahçe 2-0 Fatih Karagümrük (Samatta)

68' Gol... Fenerbahçe 2-0 Fatih Karagümrük (Samatta)

55' Bu dakikalarda oyunun temposu oldukça düştü.

53' Karagümrük'te Yannis Salibur, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

52' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortasını savunmada Gustavo kesti.

49' Ndao'nun önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Fatih Karagümrük

41' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay kornere çeldi.

40 'Biglia'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

38 'Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan Darri'ye doğru yaptığı ortasını kademede Gökhan Gönül karşıladı.

34' Karagümrük'te Salibur'un ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

25' Gol... Fenerbahçe 1-0 Fatih Karagümrük (Samatta)

19' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu yandan dışarı çıktı.

16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.

4' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu direkten döndü.

2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

1' Maç başladı.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta.

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

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