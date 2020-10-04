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Kütahya'da çıkan yangından kahreden haber: 4 yaşındaki çocuk yanarak öldü

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da 5'inci katta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Anne, dumanların arasından evladını çekip çıkaramazken acı manzara yangın sonrası ortaya çıktı. 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Gediz ilçesi Uluoymak Mahallesi 52. Sokak'ta bir binanın 5. katındaki dairede yangın çıktı. Alevler evi sararken, mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Evde annesi ile beraber olan Yakup Sabri Günay’ın (4) evin üst katında yalnız olduğu yangın anında annesi Şermin Günay’ın oğlunu yoğun duman sebebiyle kurtaramadığı öğrenildi. Bina tahliye edilirken, binadaki yatalak hasta bir bekçi tarafından dışarı çıkartıldı. Ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 

Yangın sonrası evde yapılan incelemede, 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay’ın cesedine ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkış nedeni araştırılıyor

Söndürme çalışmaları sırasında 2 sağlık personelinin de dumandan etkilendiği ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Yangın sonrası Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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