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Erciyes Üniversitesi rektörü Mustafa Çalış eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıyla ilgili hayvan çalışmasının başarıyla tamamlandığı, insan safhasına gelindiği Erciyes Üniversitesi'nde paylaşmıştı. O üniversitenin rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış ile eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Hava Talay Çalış koronavirüse yakalandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aşı çalışmalarıyla ilgili ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasıda Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır hayırlı olsun" dedi.

Sonuçları pozitif çıktı

Öte yandan, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış ve eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Havva Talay Çalış koronavirüse yakalandı. Dün yüksek ateş şikayetiyle test veren çiftin sonuçları pozitif çıktı. Çalış çifti, evlerinde karantina altına alındı. Rektör Çalış, gazetecilere "Eşim ve ben evde ilaç tedavisi alıyoruz. Şuan için durumumuz çok şükür iyi. İnşallah hayırlısı ile iyileşiriz" diye konuştu.

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