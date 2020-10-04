BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

İzmir'de iki grup arasında silahlı-bıçaklı kavga: 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı- bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alılırken, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

Abone ol

İzmir'de gece saatlerinde  silahlar patladı.  İddiaya göre Müslüm A., Selahattin Ö. ve Onur U., sokakta Ekrem K., Mert K. ve Serkan B. ile bir araya geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A. ve Selahattin Ö. silahla, Onur U. ise aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Müslüm A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Serkan B. polis ekiplerince suç aleti olduğu düşünülen pompalı tüfekle yakalanırken, Ekrem K. ile Mert K. ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdiğini duyurdu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ekim 2020)
Fenerbahçe - Karagümrük Süper LİG maçı özet ve golleri
Caner Erkin'in formayı yere atması taraftarı kızdırdı
Aliyev'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin ve Kudüs mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Erciyes Üniversitesi rektörü Mustafa Çalış eşi ile birlikte koronavirüse yakalandı
Manchester City'ye bir çelme de Leeds United'tan
Kütahya'da çıkan yangından kahreden haber: 4 yaşındaki çocuk yanarak öldü
Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu
İsrail’de Netanyahu karşıtı protesto: Görevinde kalması ülke için en büyük tehdit...
Pınar Gültekin cinayetinde baba haklı çıktı bakın tutuklanan kim oldu
Yorumlar