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Kütahya'da Gökçeler köyünde karantina kaldırıldı! 19 gün uygulandı

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.

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Gökçeler köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Eylül 2020 tarihinden itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk etapta 14 gün karantinaya alınan köyde, vakaların devam etmesi nedeniyle 5 gün karantina uzatılmıştı.

Gökçeler köyünde toplamda 19 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 3 Ekim 2020 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

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