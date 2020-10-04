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Ermenistan'da vahşet! Askerleri kaçmasınlar diye mevzide zincire vuruyorlar

Azerbaycan karşısında çok ağır kayıplar veren Ermenistan bir vahşete daha imza attı. Çok sayıda Ermeni askeri cepheden kaçınca, Ermeni yönetimi insanlık dışı bir uygulama başlattı. Ermeni ordusu, mevzilerini bırakıp kaçmasınlar diye askerlerini zincirle bağlıyor. Çok sayıda Ermeni asker ise beyaz bayrak çekip teslim oldu.

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Azerbaycan ordusunun 28 yıldır işgal altındaki Karabağ’ı özgürleştirmek için başlattığı harekat 7. gününü geride bıraktı. Karadan ve havadan ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusunda tam bir bozgun yaşanıyor. Ermeni askerler araç, silah ve mevzilerini bırakarak Karabağ içlerine doğru kaçıyor. Cephe gerisine ve Ermenistan’la bağlantı koridoruna çok sayıda çok sayıda kontrol noktası kurarak firarları önlemeye çalışan Ermeni ordusunun zaman zaman kendi askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.

Mevzide ayaklarından zincire vuruldular

Bununla da yetinmeyen Ermeni ordusunun kaçmalarını önlemek amacıyla askerleri mevzilerini zincirlediği ortaya çıktı. Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen stratejik tepede öldürülen askerlerin bulundukları noktaya zincirlendikleri görüldü.

Azerbaycan ordusuna teslim oluyorlar

Kaçarken kendi ordusu tarafından vurulmak istemeyen Ermeni askerleri de Azerbaycan ordusuna teslim olmaya başladı. Azerbaycan basını beyaz bayrak çekerek teslim olan bir grup askerin görüntülerini yayınladı.

Yaşlıları cepheye sürecekler iddiası

Firar ve kayıplarla mevzileri tutacak personel bulma konusunda sıkıntı yaşayan Ermenistan ordusu, dünya genelindeki soydaşlarını çağrı yaptı. 50 yaşına kadar erkekleri ve genç kadınları silah altına alan Ermeni ordusunun, 60 yaşın üzerindeki insanları da cepheye sürme planları yaptığı ifade edildi. (Kaynak: Yeni Şafak)

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