HDP bu sefer kapatılabilir! Gizli tanık: Sokağa çağırın emri Kandil'den geldi

KOBANİ olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen dahil 17 HDP'linin tutuklanmasıyla ilgili bomba iddia! Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkın çağrısını Kandil'in emriyle yaptığını söyledi. HDP'nin kapatılması gündemde...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de aralarında olduğu 17 HDP’li tutuklandı. Ayhan Bilgen'i İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasına neden olan tutuklamalarla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'dan bomba iddialar geldi.

"HDP bu kez kapatılabilir" başlıklı yazısında Saymaz, HDP'lilerin cinayet, cinayete teşebbüs, yağma ve insanları hürriyetlerinden yoksun kılmaya azmettirmek, 37 cinayet, 27 cinayete teşebbüs, 15 yağma, 400'ü aşkın yaralamayla suçlandıklarını belirtti.

Gizli tanık: Emir Kandil'den geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'ten beri yürüttüğü soruşturmada birden çok gizli tanığın ifadesine başvurulmuş. Gizli tanığın anlatımına göre; bu doğrultuda PKK'nın özerklik ilanı için düğmeye bastığı, Kandil'de “Zindan Konferansı” adlı bir toplantı yapıldığı, Duran Kalkan'ın talimatının Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a iletildiği ve Demirtaş'ın 30 Eylül 2014'te Kobani sınırında direniş çağrısı yaptığı savunuluyor.

Bu çerçevede, toplanan HDP MYK'sının aldığı kararı Twitter hesabından duyurarak, talimat verdiği belirtiliyor. O tweet'lerden biri şu şekilde: “Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı! Kobane'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz.”

HDP bu sefer kapatılabilir

HDP hakkında verilecek kararın hukuki olmaktan çok siyasi olacağını savunan Saymaz, "Artık HDP'nin kapatılmasının yüksek sesle dillendirileceğini düşünüyorum. Eğer bir partinin eş başkanları ve üst yönetimini 37 cinayet ve 25 cinayete teşebbüsün talimatını vermekle suçluyorsanız onları çete olarak görüyorsunuz demektir" diye belirtti.