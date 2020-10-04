Binali Yıldırım'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

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Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı hayatını kaybetti.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım'ın paylaşımında, "Ömrünü İslam’a adamış gönül insanı Mehmet Fırıncı Hoca’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.