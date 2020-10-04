Camela Lopez kimdir kaç yaşında Soner Sarıkabadayı eşi biyografisi

Pop müziğin sevilen isimlerinden Soner Sarıkabadayı baba olmak için gün sayarken sevgilisi Camela Lopez ile nikah masasına oturdu. 8.5 aylık hamile olan Camela Lopez'in hayatı ise merak edildi. 2015 Miss Colombia güzeli olan Camela Lopez hakkında merak edilenler...

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Şarkıları ile beğenilen başarılı isim Soner Sarıkabadayı 8.5 aylık hamile sevgilisi ile nikah masasına oturdu ve evlendi. Bu haberin ardından birçok kişi Soner Sarıkabadayı'nın eşi kim sorusunun yanıtını araştırdı. İşte erkek bebek bekleyen Camela Lopez hakkında merak edilenler...

Soner Sarıkabadayı ile oğulları Hasan’a, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camela Lopez az önce nikah masasına oturdu. 10 kişilik nikah, Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşti.

Soner Sarıkabadayı ve eşi evlilik için imzayı kendi evlerinde attı. Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı’nın Hasan adında bir erkek çocukları olacak. Camelo 8.5 aylık hamile.

Camelo Lopez kimdir?

Camelo Lopez kimdir sorusunun yanıtı büyük merak konusu. Soner Sarıkabadayı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Camelo Lopez’e şubat ayında evlilik tevliik etmişti. Camelo 2015 Miss Kolombiya güzelidi.

Soner Sarıkabadayı kimdir: Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarında İstanbul'a yerleşerek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nden mezundur.

2001 yılında Kara isimli ilk albümünü çıkaran Soner Sarıkabadayı, bu albümden istediği başarıyı elde edememiş, 2009 yılında çıkardığı ‘Buz' adlı albümüyle büyük başarı kazanmıştır.

2009 yılında “Açık Adres” şarkısıyla, Kral TV'den “En İyi Beste Ödülü”nü kazanan Sarıkabadayı, 2010 yılında da “Pas” ve “Sadem” isimli albümleriyle yükselişini sürdürmüştür.

17 Nisan 2015 tarihinde “Unuttun mu Beni” adlı single’ı için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan “Periscope” üzerind