Maskelerle ilgili korkutan iddia: Karbondioksit zehirlenmesi riskini arttırıyor

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan maskelerin karbondioksit zehirlenmesi riskini arttırdığına ilişkin iddialara karşılık bilim insanlarından açıklama geldi.Yapılan açıklamada maskelerle ilgili asılsız bilgilerin ciddiye alınmaması gerektiği bildirildi.

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Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınından korunabilmek için kullanılan maskelerin karbondioksit zehirlenmesi riskini arttırdığına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanlarından konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, akciğer rahatsızlığı yaşayanların bile maske taktıklarında oksijen kalitesi ve miktarı açısından herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, maskelerle ilgili asılsız bilgilerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Çalışma kapsamında sağlıklı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden oluşan 2 grubun, maske taktıklarında kanlarındaki oksijen ve karbondioksit miktarının değişimleri ölçüldü.

İncelemeler sonucu, her iki grubun da nefes almak için biraz daha fazla çaba göstermeleri gerektiği belirtildi. Ancak araştırmacılar, bu durumun oksijen veya karbondioksit oranlarında bir değişiklik olacağı anlamına gelmediğini ifade etti.