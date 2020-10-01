Ermenistan tren istasyonunu vurdu! Bomba Ermenistan iddiası Azerbaycan'dan ültimatom
AZERBAYCAN-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5. gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan, bugün bir tren istasyonunu vurdu. Azerbaycan'dan son dakika ültimatomu geldi...
Azerbaycan-Ermenistan çatışması 5. gününe girdi. Çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi. Öte yandan gece boyu Ermeni mevzileri vuruldu. Ermeni kayıplarının bilançosu açıklandı. Son dakika bilgisine göre Ermeni güçleri çekilmeye başladı... Times gazetesi, Ermenistan'ın, "Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" yazdı.
Ermeniler sivilleri vurmaya devam ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cebrayıl iline bağlı Çocuk Mercanlı köyü, Fuzuli iline bağlı Horadiz şehri, Goranboy, Terter ve Ağdam illerine bağlı köyler, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşine tutuldu." ifadesini kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin açıklamasında, "Askeri operasyonlarda sivilleri hedef almak veya kasten öldürmek savaş suçudur. Bundan Ermenistan devleti ve Ermenistan'ın yönetimi sorumludur." dedi.
Azerbaycan'dan ültimatom...
Ermenistan ordusunun sadece işgal altındaki bölgelerden değil, Ermenistan arazisinden de Azerbaycan'a füze ve top saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a yönelik saldırıların durdurulmaması halinde ateş açan askeri hedeflere karşılık vereceğimiz konusunda Ermenistan'ı uyarıyoruz." ifadesine yer verdi.
Ermenistan, tren istasyonu vurdu
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi.