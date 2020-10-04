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6 yaşındaki kıza ateş ettirmişlerdi! Sultangazi'deki skandalda yeni gelişme

İSTANBUL Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettirdikleri için gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baba Selami K. ve enişte Mustafa Ş. serbest bırakıldı.

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Sultangazi'den geçtiğimiz günlerde gelen görüntü isyan ettirmişti.  6 yaşındaki kız çocuğu E.K.K.'nin eline kurusıkı tabanca veren eniştesi Mustafa Ş. (36), havaya 2 el ateş ettirdi. Çocuğun, tabanca ile ateş ettiği anları eniştesi cep telefonuna kaydederken, E.K.K.'nin babası Selami K. (47) görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba ve enişteyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

Gözaltı işlemleri tamamlanan baba Selami K. ve  enişte Mustafa Ş., Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Baba ve enişte savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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